Достраивать учреждение уже взялась другая организация.

В Петушках из-за срыва госконтракта на строительство ДК подрядчик оштрафован на 49 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в прокуратуре Владимирской области.Администрация Петушинского района и компания «ГрандСтрой» заключили договор на возведение культурно-досугового центра в деревне Липна на сумму свыше 54 млн рублей. Объект должны были сдать 30 ноября прошлого года. Сроки истекли, а воз и ныне там.Прокурор района завёл на фирму административное дело. Контракт расторгнут. Строители оштрафованы на 49 млн рублей. Достраивать учреждение уже взялась другая организация.