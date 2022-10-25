И в продолжение дорожной темы. Трассу М-12 оценили не только водители, но и фотографы, и...

И в продолжение дорожной темы. Трассу М-12 оценили не только водители, но и фотографы, и видеографы. Ночные кадры в своем аккаунте опубликовала администрация Владимирской области.Съемка велась с высоты птичьего полета. А появилась панорама на магистраль в телеграм-канале "Чей-то дрон". Напомним, участок федеральной автотрассы М-12 в Собинском районе был открыт с опережением срока. Это произошло в середине октября. Для проезда открыт участок М-12- от пересечения с М-7 Волга до развязки с дорогой на Гусь-Хрустальный.