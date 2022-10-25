Площадь пламени составила 400 квадратных метров.

В Собинском районе сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на птицефабрике. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе ведомства.В 11.24 поступило сообщение о возгорании на складе предприятия, расположенном в деревне Васильевка. На место прибыли 8 единиц техники и 34 человека личного состава.Спасатели сформировали два звена газодымозащитной службы для разведки очага и тушения огня. Площадь пламени составила 400 квадратных метров. В результате ЧП пострадало оборудование и внутренняя отделка. Погибших и пострадавших нет.Причина произошедшего устанавливается.