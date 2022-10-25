В Собинском районе утром 25 октября загорелся птицеводческий корпус на птицефабрике «Владзернопродукт». Площадь пожара составила 400 кв.м., сообщило региональное МЧС. Вызов в спасательную

В Собинском районе утром 25 октября загорелся птицеводческий корпус на птицефабрике «Владзернопродукт». Площадь пожара составила 400 кв.м., сообщило региональное МЧС. Вызов в спасательную службу поступил в 11:45. Происшествие случилось в Собинском районе в деревне Васильевка на улице Видная, 1. Усилиями 34 человек пожарные потушили пламя на площади 400 кв.м. Пострадало оборудование, транспортировочная лента и стеллажи.