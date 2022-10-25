Местные чиновники собрали с населения почти 4 млн рублей.

В Судогодском районе возбуждено уголовное дело о незаконной плате за аренду контейнерных площадок для ТКО. Местные чиновники собрали с населения почти 4 млн рублей.Несмотря на то, что содержание помоек является обязанностью местных властей, местные коммунальщики по согласованию с администрацией Судогодского района более двух лет взимали с жителей района плату за аренду ёмкостей для накопления отходов. По материалам прокурорской проверки возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий.Кроме того, в суд направлен иск о возврате незаконно полученных денег населению.