От детских забав, до серьезной военной подготовки. – Тяни, тяни дальше! Главная задача игры-...

От детских забав, до серьезной военной подготовки.– Тяни, тяни дальше!Главная задача игры- завладеть мячом и не дать сделать это противнику. На первый взгляд обычная детская забава, но на деле одно из лучших упражнений для тренировки силы и духа, рассказывают инструкторы.Роман Иванов, тренер по рукопашному бою клуба Пересвет:– В процессе игры они учатся добиваться цели определенной, по средствам каких-то определенных правил ограничивающих те или иные действия.Каждая тренировка в военно-патриотическом клубе "Пересвет", проходит по-разному- с сюрпризами. Ребята занимаются не только рукопашным боем и стрельбой, но и, например, изучают азы топографии. Александр в патриотическом клубе давно. Рассказы о боевых действия из первых уст так сильно вдохновили парня, что теперь он мечтает связать свою жизнь с военным делом, только направление еще не выбрал. Саша попросил нас передать послание российским военным:Александр Зуев, участник клуба:– Хотел передать чтоб держались, ждали наших и били врага.Пока совсем юные ребята тренируют мускулы и силу воли, за стенкой идет подготовка уже к настоящим боевым действиям - рукопашный бой, военная медицина, ориентация на местности. Отличается лишь уровень ответственности. Вот сейчас мобилизованных учат пользоваться дроном-разведчиком.– Особенно в зимнее время года, очень дорогая вещь, очень стоящая.С самого начала специальной военной операции клуб Пересвет собирает средства для бойцов.Илья Кульков, руководитель центра патриотического воспитания Пересвет:– Помощь разная, в основном она предназначалась войскам спец назначения, то есть, нашим ребятам которые сейчас проходят службу в подразделениях спец назначения, но а так же, скажем так структурам, которые дислоцируются во Владимирской области.Закупленное оборудование и полученные военно-тактические знания, заявляют клубные инструкторы, помогут бойцам выполнить поставленные страной задачи и живыми и здоровыми вернуться домой.Ангелина Свищ. Егор Герасимов."33Live.RuВладимир"