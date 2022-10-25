От детских забав, до серьезной военной подготовки.
– Тяни, тяни дальше!
Главная задача игры-...
От детских забав, до серьезной военной подготовки.
– Тяни, тяни дальше!
Главная задача игры- завладеть мячом и не дать сделать это противнику. На первый взгляд обычная детская забава, но на деле одно из лучших упражнений для тренировки силы и духа, рассказывают инструкторы.
Роман Иванов, тренер по рукопашному бою клуба Пересвет:
– В процессе игры они учатся добиваться цели определенной, по средствам каких-то определенных правил ограничивающих те или иные действия.
Каждая тренировка в военно-патриотическом клубе "Пересвет", проходит по-разному- с сюрпризами. Ребята занимаются не только рукопашным боем и стрельбой, но и, например, изучают азы топографии. Александр в патриотическом клубе давно. Рассказы о боевых действия из первых уст так сильно вдохновили парня, что теперь он мечтает связать свою жизнь с военным делом, только направление еще не выбрал. Саша попросил нас передать послание российским военным:
Александр Зуев, участник клуба:
– Хотел передать чтоб держались, ждали наших и били врага.
Пока совсем юные ребята тренируют мускулы и силу воли, за стенкой идет подготовка уже к настоящим боевым действиям - рукопашный бой, военная медицина, ориентация на местности. Отличается лишь уровень ответственности. Вот сейчас мобилизованных учат пользоваться дроном-разведчиком.
– Особенно в зимнее время года, очень дорогая вещь, очень стоящая.
С самого начала специальной военной операции клуб Пересвет собирает средства для бойцов.
Илья Кульков, руководитель центра патриотического воспитания Пересвет:
– Помощь разная, в основном она предназначалась войскам спец назначения, то есть, нашим ребятам которые сейчас проходят службу в подразделениях спец назначения, но а так же, скажем так структурам, которые дислоцируются во Владимирской области.
Закупленное оборудование и полученные военно-тактические знания, заявляют клубные инструкторы, помогут бойцам выполнить поставленные страной задачи и живыми и здоровыми вернуться домой.
Ангелина Свищ. Егор Герасимов.
"33Live.RuВладимир"