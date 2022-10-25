Это инициатива благотворительного фонда защиты домашних и диких животных Ангела Дом. Как спасают...

Это инициатива благотворительного фонда защиты домашних и диких животных "Ангела Дом". Как спасают пернатых? О проекте, который делает мир добрее- Мария Платанюк.– Сейчас вы ее гладите, и у нее нет истерики.Мария- настоящий талисман "Ангела Дома". Сова - любимица всех детей и взрослых- лишилась крыльев. Нашли Марию в столичных Сокольниках. К тому моменту у раненой птицы уже началась гангрена. Пришлось провести частичную ампутацию.Ангелина Владимирова, руководитель благотворительного фонда защиты домашних и диких животных "Ангела Дом":– Птица была полностью дикая. Она просто кричала при виде людей. Не давала проводить медицинские манипуляции. Сейчас она адекватная. Ее гладят дети. Держат на руках. Мой сын за ней ухаживает. Она полностью адаптировалась. Конечно, в дикой природе она жить никогда уже не сможет. Поэтому будет жить с нами.Среди подопечных- и канюк Василий- самый маленький из семейства соколиных.... Чоглок Ромео. Черная красавица Мора и другие.... Раненые пернатые, те, что никогда не полетят в небо- теперь обитатели суздальского орнитария. Приют общими усилиями строят активисты "Ангела Дома". Бронислав мечтает стать ветеринаром. Проводя экскурсию по приюту, вспоминает слова из "Маленького принца". Об ответственности за тех, кого приручили. Некоторые из подопечных "Ангела дома" пострадали именно от рук человека.Бронислав Владимиров, зооволонтер:– Это живые существа. Они как люди должны нуждаться в ласке. Особенно маленькие. Нам приносят или мы сами находим. Берегите своих животных!Приют для птиц- проект преподавателя-биолога Ангелины Владимировой. Несколько лет назад она переехала в Суздаль из Казани. И начала строить свой "Ангела Дом". Сегодня волонтеры работают с детьми, в том числе с ограниченными возможностями. Проводят живые уроки по биологии и окружающему миру. Приводят в фонд и незрячих ребят. Здесь они могут побороть свои страхи.Ангелина Владимирова, руководитель благотворительного фонда защиты домашних и диких животных "Ангела Дом":– Привела мама свою девочку,которая боялась ходить по улицам. Когда она слышала крики птиц, ей казалось, что это какие-то огромные чудовища. Она не могла себе представить,что такое птица. Когда она пришла к нам в центр, мы ей дали не эту, а более спокойную птичку, потому что дети со слабым зрением воспринимают все наощупь. И она поняла, что они небольшие, они безопасные.Руссана- будущий повар-кондитер. Всех гостей "Ангела Дома" угощает блинчиками на свежем воздухе. Руссана уверена: их общее дело помогает сделать мир немного добрее.Руссана Владимирова, зооволонтер:– Это взаимодействие с миром. Как ты себя подашь. Так мир будет тебе помогать.На эти десяток соток на окраине Суздаля у волонтеров большие планы. Строительство ведут собственными силами. Здесь будут рады любой помощи. Нужны дополнительные рабочие руки. В приюте- не только птицы.– Хотели бы побольше вольеров, желательно теплых вольеров. Потому что есть птицы перелетные. Птицы раненые, которым нужно побольше тепла. Хотели бы сделать полосу препятствий для собак. Ну мы ее обязательно сделаем. Чтобы заниматься с собаками и спортом.Лэкси- всего 4. Русскую гончую нашли в лесу. Изможденной, привязанной к дереву и уже умирающей. Благодаря "Ангела Дому" собака вновь поверила... в людей.Мария Платанюк, Александр Чунаев."Вести-Владимир"