Ровно 55 лет назад, 25 октября 1967 года исполком владимирского горсовета учредил звание Почетный...

Ровно 55 лет назад, 25 октября 1967 года исполком владимирского горсовета учредил звание "Почетный гражданин города Владимира". Тогда же появилась специальная книга, куда заносились обладатели нового звания. Все они получали льготы: право на внеочередное обеспечение жильем и бесплатный проезд на городском транспорте. Одним из первых почетное звание получил Михаил Иванович Мухин, токарь завода "Авторибор". И сейчас мы предлагаем вам посмотреть уникальные кадры, запечатлевшие Михаила Ивановича за работой. В рубрике "33Live.Ru Век Двадцатый" хроника 70-го года.