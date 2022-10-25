Смотрите в программе Вести-Владимир: Под защитой! Предоставили кров и окажут всестороннюю...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":Под защитой!Предоставили кров и окажут всестороннюю помощь. Владимир стал домом для еще одной группы вынужденных переселенцев.Армейская школаОт военной подготовки до укрепления силы духа. Как судогодский клуб "Пересвет" тренирует будущих защитников Отечества?Ангела домБерут под крыло... пернатых... В Суздале волонтеры начали строить орнитарий для покалеченных птиц.