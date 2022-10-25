На днях Владимир Киселев побывал в дивизии ВДВ, где сам проходил срочную службу. Спикер Законодательного Собрания постоянно поддерживает связь с подразделением, в котором два года служил

На днях Владимир Киселев побывал в дивизии ВДВ, где сам проходил срочную службу. Спикер Законодательного Собрания постоянно поддерживает связь с подразделением, в котором два года служил десантником. Владимир Киселев отметил, что условия службы стали лучше. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области Изменились бытовые условия. Условия, надо сказать, сейчас бытовые условия вот, по крайней мере, в казармах