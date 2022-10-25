Частичное солнечное затмение сегодня увидят жители нашей страны. Владимирцам необычное небесное...

Частичное солнечное затмение сегодня увидят жители нашей страны. Владимирцам необычное небесное явление станет заметно в 12 часов 27 минут. Максимальная фаза наступит примерно через час.Несмотря на фрагментарность затмения, наблюдать за ним можно только через затемненное стекло. Берегите зрение. Специалисты Владимирского планетария предлагают провести наблюдение вместе с ними. На площади возле здания звездного дома будет организована специальная зона. Конечно, если позволит погода. Приходите пораньше - перед началом небесного явления состоится лекция-сеанс "Солнечные и лунные затмения".