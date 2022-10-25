2022 год станет самым плодотворным за постсоветский период в плане обновления парка коммунальной...

2022 год станет самым плодотворным за постсоветский период в плане обновления парка коммунальной техники в нашей области, заявил губернатор Александр Авдеев в своем тг-канале."На её закупку мы направили 690 млн рублей, - уточнил глава Владимирской области. - К началу осени ГБУ «Владупрадор» приобрёло 74 единицы техники, благодаря экономии на торгах на сегодняшний день удалось закупить ещё 28 единиц. Итого - 102 машины: 42 для муниципалитетов и 60 для ДСУ № 3. Рассчитываем приобрести ещё одноковшовый экскаватор".Техника пригодится круглый год - на строительстве и очистке дорог, планировке обочин, уборке снега, ликвидации борщевика вдоль трасс. Новые машины уже работают на строительстве Рпенского проезда, на дорогах в Коврове и трассе Владимир-Муром, на изготовлении песко-соляной смеси для предстоящей зимы в Судогодском районе.Фото: тг-канал Александра Авдеева.