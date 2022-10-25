На приобретение машин власти выделили почти 700 млн рублей.

Владимирская область закупила 102 единицы универсальной техники. На приобретение машин власти выделили почти 700 млн рублей.Они пригодятся при строительстве и уборке дорог, планировке обочин, а также во время ликвидации зарослей . Её распределят следующим образом: 60 - передадут ДСУ №3, а 42 - городам и районам.«Рассчитываем купить ещё одноковшовый экскаватор», - подчеркнул Александр Авдеев.Новая спецтехника уже работает на Рпенском проезде, на дорогах в Коврове, на трассе Владимир-Муром, а также на заготовке пескосоляной смеси в Судогодском районе.Всего в 33-ем регионе к снегоуборочному сезону 400 машин.