Только слова восхищения, позитив и невероятные впечатления. Именно так отзываются о своей недавней поездке в столицу учителя Владимирской области.

Только слова восхищения, позитив и невероятные впечатления. Именно так отзываются о своей недавней поездке в столицу учителя Владимирской области. После успешного прохождения конкурсного отбора они стали участниками второго всероссийского Форума классных руководителей. Классных не только по функционалу, но и по своему отношению к профессии.Форум классных учителей стал площадкой, где профессионалы смогли не только открыть новые горизонты и поделиться опытом, но и «сверить часы», чтобы лично убедиться: они отвечают на современные вызовы.На конкурс со всей страны было подано 67 125 заявок. Лишь 1300 наиболее активных педагогов смогли пройти трехэтапный отбор. Владимирскую область представляла Ольга Кирдяшева, учитель карабановской школы №9.- После Форума приехала с зарядом положительных эмоций и огромным количеством идеи. Хочется реализовать их все, поделиться с коллегами и даже придумать что-то новое. Надеюсь,что обязательно побываю здесь и в следующем году, - поделилась впечатлениями Ольга.- Поездка безумно понравилась. - в унисон с коллегой отмечает Ольга Черкашина, социальный педагог, куратор Энергомеханического колледжа КГТА имени В.А. Дегтярева. - Первый форум ярко показал, что кроме практического кластера, это еще и территория вдохновения: некоторые педагоги уже создали или начали реализовывать общественно значимые проекты. Например, «Книга автобиографий учителей ФКР», к которому, я думаю, в ближайшем будущем примкнут многие авторы.Потрясающую атмосферу отметила Анжелика Горицкова, учитель русского языка и литературы муромской гимназии №6:- Всё прошло шикарно. Было потрясающе интересно абсолютно все: события, спикеры, обсуждения. Благодарна организаторам за ту невероятную атмосферу на Форуме, которая помогла поднять актуальные вопросы и получить современные решения. Я просто в восторге.Посмотреть трансляции в записи, круглые столы и актуальные мастер-классы можно в официальной мероприятия. Заходите — учителя обязательно поделятся с вами интересными решениями и креативными идеями.Справка:В октябре учительское сообщество региона пополнилось новыми звездами всероссийской величины. Учительнице математики школы №36 города Владимира Ирине Исаевой присвоили звание «Заслуженный учитель РФ», преподаватель истории и обществознания судогодской школы №2 Анна Ромашковец стала «Учителем года» по всероссийской версии. У двух лауреатов Всероссийской премии в области музыкального искусства этого года тоже региональная «прописка» - это преподаватели Владимирского областного музыкального колледжа Ольга Козырева и ковровской детской школы искусств им. М.В.Иорданского Екатерина Федорчак. А еще представители Владимирской области отлично выступили в финале V Национального чемпионата «Навыки мудрых». Из 60 субъектов страны наш регион вошёл в топ-5 в медальном зачёте.