В гостевом матче на нейтральном поле владимирское Торпедо обыграло в упорной борьбе ФК Тверь со...

В гостевом матче на нейтральном поле владимирское "Торпедо" обыграло в упорной борьбе ФК "Тверь" со счётом 2:1, сообщила пресс-служба владимирского ФК "Торпедо".Счет был открыт уже на 12-й минуте. Это был автогол - защитник «Твери» Артем Миронов отправил мяч в собственные ворота. «Тверь» отыгралась, счет сравнял Николай Генчу.И уже за 10 до конца матча решающий мяч забил торпедовец Дени Делиев.Теперь "Торпедо" ждет игра в гостях - с вологодским «Динамо» 30 октября.Фото пресс-служба владимирского ФК "Торпедо".