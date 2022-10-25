Теперь они бесплатно могут посещать просветительские акции, музеи, концерты и выставки.

Более 80% владимирских школьников оформили «Пушкинскую карту». Теперь они бесплатно могут посещать просветительские акции, музеи, концерты и выставки. В планах мэрии привлечь всех учащихся.«Пушкинская карта» - госпрограмма, позволяющая молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, театры, концертные залы, филармонии и другие учреждения культуры, оплачивая входные билеты за счёт бюджета. Номинал платёжного средства составляет 5000 рублей.Так, восьмиклассники школы №8 посетили «Патриарший сад». В дни школьных каникул, дети стали участниками исторического квеста «Владимир княжеский. История в лицах».Во Владимире к программе уже подключились уже 12 учреждений культуры. Для посещения доступны более 100 различных мероприятий.