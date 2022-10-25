Госавтоинспекторы также провели с владимирцем профилактическую беседу.

Во Владимире полицейские поймали водителя автобуса, грубо нарушившего ПДД. На мужчину составлен административный протокол.Как рассказали vlad.aif.ru в региональном УМВД, в интернете полицейские увидели видеозапись, на которой городской автобус, двигаясь по Суздальскому проспекту, проехал пешеходник на запрещающий сигнал светофора. ГИБДД организовало проверку. Личность нарушителя установили. В его отношении вынесено постановление о штрафе.Госавтоинспекторы также провели с владимирцем профилактическую беседу.