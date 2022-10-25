Владимирская полиция по видео в соцсетях установила личность и оштрафовала водителя автобуса, который на красный свет проехал через пешеходный переход, по которому шли люди. «В ходе

Владимирская полиция по видео в соцсетях установила личность и оштрафовала водителя автобуса, который на красный свет проехал через пешеходный переход, по которому шли люди. «В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой водитель маршрутного автобуса городского сообщения, двигаясь по Суздальскому проспекту в городе Владимире, проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал