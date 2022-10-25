Волонтеры разыскивают 54-летнего Ильина Игоря Борисовича, который с 19 сентября не выходит а связь. Последний раз мужчину видели во Владимире. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Волонтеры разыскивают 54-летнего Ильина Игоря Борисовича, который с 19 сентября не выходит а связь. Последний раз мужчину видели во Владимире. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Во что был одет – неизвестно. Всех кто видел мужчину просьба позвонить по телефону 02 или 112, 8-800-700-54-52 (горячая