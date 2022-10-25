Весной текущего года хулиган разместил в соцсетях информацию о минировании объекта.

Во Владимире оштрафован подросток, заминировавший «Золотые ворота». Приговор вынес Октябрьский районный суд Владимира.Весной текущего года хулиган разместил в соцсетях информацию с угрозой взрыва памятника архитектуры в центре города. На место прибыли сапёры. Обследование показало, что тревога ложная. Юношу вычислили. На шутника завели уголовное дело.На процессе парень признал свою вину. Суд назначил ему штраф. Сумма не уточняется, но и приговор ещё не вступил в законную силу.