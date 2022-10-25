На мосту через Оку, строящемся во Владимирской области, в рамках М-12, идет подъем первых панелей руслового пролета вантового моста. Об этом рассказали в ГК «Автодор». Чтобы замкнуть

На мосту через Оку, строящемся во Владимирской области, в рамках М-12, идет подъем первых панелей руслового пролета вантового моста. Об этом рассказали в ГК «Автодор». Чтобы замкнуть центральный русловой пролет над сухоходной частью реки под Муромом, нужно смонтировать внавес 14 панелей – по 7 с каждого берега. Ранее в дорожной компании прокомментировали эпизод с застрявшей