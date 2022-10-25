Во Владимирской области на обновление коммунальной техники направили 690 млн рублей. 2022 год станет самым плодотворным за постсоветский период, сообщил в telegram-канале губернатор Александр

Во Владимирской области на обновление коммунальной техники направили 690 млн рублей. 2022 год станет самым плодотворным за постсоветский период, сообщил в telegram-канале губернатор Александр Авдеев. 8 сентября ГБУ «Владупрадор» закупились техникой к осени. В начале сезона удалось сэкономить и приобрести еще 28 единиц. В итоге купили 102 машины. 42 пришлось на муниципалитеты, остальные 60 отправили