Об этом рассказали во Владимирском гидрометцентре.

На текущей неделе во Владимирской области ожидается мокрый снег с дождём. Об этом рассказали во Владимирском гидрометцентре.Днём 25 октября столбик термометра будет колебаться от -2 до +7 градусов Цельсия. Скорость северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду. Ночью температура понизится до -3.Завтра 26 октября порывы юго-восточного ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Днём потеплеет до +6, ночью синоптики передают заморозки до -4.В ночь на 27 октября метеорологи ожидают мокрый снег с дождём. Днём на улице будет до +8 градусов.