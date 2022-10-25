При этом подешевели сезонные овощи.

Во Владимирской области подешевели сезонные овощи, но подорожало мясо и хлеб. Об этом рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.«По сравнению с 2021 годом стоимость картофеля и овощей упала примерно на 30%. Всё остальное показывает рост, но не такой большой. Сильное увеличение заметно при изучении цен на говядину, примерно на 100 рублей за год. Хлебобулочные изделия - 10%», - уточнил госслужащий.Добавим, что в целом годовая инфляция в 33-ем регионе на уровне в 15,5%.