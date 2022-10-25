Женщину искали больше суток.

В Ковровском районе спасли заблудившуюся 80-летнюю пенсионерку. Об этом рассказал спасатель Михаил Быков.«Со слов родственников, женщина ушла за грибами и потерялась. Близкие пояснили, что бабушка глухая на одно ухо. Нам о пропаже сообщили ближе к вечеру, когда у неё разрядился телефон. Приступили к поискам. Ночью решили прекратить поиски и возобновить их утром. Днём «потеряшку» нашли живой», - уточнил он.Напомним, что если вы заблудились в лесу, то следует позвонить по номеру 112 и сообщить информацию о своём местоположении. Экономьте заряд батареи и собственные силы.