В 2022 году в регионе построено 8518 квартир площадью 936,7 тысяч квадратных метров.

В 2022 году во Владимирской области построено 8518 квартир площадью 936,7 тысяч квадратных метров. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 58,7%.«Населением введено в эксплуатацию 666,3 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 71,1% от общей доли возведённых домов и на 133% больше, чем годом ранее», – подчеркнули во Владимирстате.Напомним, что губернатор поставил задачу ежегодно строить не менее миллиона квадратных метров жилплощади. По всей видимости, в 2022 году план будет выполнен. В 2021 году цифра остановилась на отметке 828 тысяч.