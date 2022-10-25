В 2022 году во Владимирской области появилось 8 518 квартир, общей площадью в 936,7 тысяч кв.м. Данные привели в пресс-службе администрации региона. 71% построенного жилья составляют дома,

В 2022 году во Владимирской области появилось 8 518 квартир, общей площадью в 936,7 тысяч кв.м. Данные привели в пресс-службе администрации региона. 71% построенного жилья составляют дома, построенные жителями области на собственные или заемные деньги. Это 3824 новые квартиры площадью 666,3 тысяч квадратных метров. По сравнению с прошлым годом жилые темпы строительства выросли в 3