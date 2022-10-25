С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176394 владимирцев.

Во Владимирской области 25 октября выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 21 человека. Ещё по 10 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Гусь-Хрустальном, по 4 - в Ковровском и Суздальском, по 2 - в Кольчугинском и Селивановском, по 1 - в Александровском, Судогодском, Киржачском, Меленковском и Вязниковском районах, а также в 2 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176394 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 48997 заболевших во Владимире, 20811 - в Ковровском районе и 19087 - в округе Муром.