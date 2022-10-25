Во Владимирской области выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 25 октября. На 3 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 24 человека, накануне в больницы с тяжелой формой

Во Владимирской области выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 25 октября. На 3 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 24 человека, накануне в больницы с тяжелой формой заболевания попали 2 пациента. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 176 394. В лидерах по заражениям Владимир – 21 заболевший за сутки.