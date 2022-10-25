Переселенцев доставили в пункты временного размещения.

Во Владимирскую область прибыли 94 беженца из Украины и других регионов. Ранее они были размещены в Белгородской области.«Все они - жители Харькова, Мариуполя и ряда других областей. Среди них - 28 детей», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.На вокзале людей встретили представители Белого дома. Переселенцев доставили в пункты временного размещения. Эвакуированным окажут помощь с оформлением документов, питанием, работой и медобслуживанием.