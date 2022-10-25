Соединенные Штаты наносят удары по экономике европейских стран, разрушают их промышленность и ослабляют валюту, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Таким образом США пытаются остановить свой упадок, отметил политик.

Соединенные Штаты наносят удары по экономике европейских стран, разрушают их промышленность и ослабляют валюту, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Таким образом США пытаются остановить свой упадок, отметил политик.На заседании Совета Госдумы спикер порекомендовал депутатам книгу финансиста Рэя Далио "Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражения". Автор проанализировал закономерности развития и падения самых сильных государств за последние 500 лет.Спикер рассказал, что подъем любой страны начинается с развития технологий, повышения качества образования и создания условий для конкуренции. Это приводит к росту военной мощи, доли в мировой торговле, созданию глобального финансового центра.Началом падения державы, отметил Володин, является снижение конкурентноспособности в образовании, производстве и инновациях. Это сочетается с возрастающей финансово-экономической безответственностью.Спикер обратил внимание, что по Далио цикл роста, могущества и упадка у великих держав составляет в среднем 250 лет. США сегодня имеют все классические признаки кризиса, констатировал политик.Он напомнил про огромный госдолг Соединенных Штатов, ослабление доллара, нарастание социально-политических конфликтов. Также Володин указал на крайне низкий уровень лидерства и отсутствие конкуренции среди американских политических элит.Свое падение США пытаются остановить за счет Европы, подчеркнул спикер. Вашингтон навязывает странам ЕС свои дорогие энергоресурсы, тем самым разрушая европейскую промышленность и социальную стабильность, а также пытается ослабить евро как вторую по значимости мировую резервную валюту, заявил Володин.Ранее спикер , почему доллар теряет позиции в мире. Валюта США не обеспечена реальными товарами и услугами и используется как инструмент политической борьбы, написал политик в своем телеграм-канале.