Движение по мосту через реку Клязьма на обходе Владимира по трассе М-7 «Волга» ограничено для...

Движение по мосту через реку Клязьма на обходе Владимира по трассе М-7 «Волга» ограничено для транспортных средств грузоподъемностью свыше 3,5 тонн.В целях обеспечения безопасности, по мосту на км 182+373 федеральной автодороги М-7 «Волга» с 25 октября 2022 года временно ограничен проезд транспортных средств грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. Максимальная разрешенная скорость – 40 км/ч. В ближайшее время планируется организация движения в реверсивном режиме. сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.Причина – снижение несущих способностей конструкций искусственного сооружения и угрозы безопасности движения. Ограничения необходимы для минимизации нагрузки и проведения восстановительных работ.Водителям автомобилей, чья масса превышает допустимые параметры, необходимо выбирать пути объезда.Напомним, что ранее движение по мосту было закрыто для грузовых автомобилей, массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн.