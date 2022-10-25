Сегодня в 11 часов 24 минуты поступило сообщение о пожаре в птицеводческом корпусе птицефабрики...

Сегодня в 11 часов 24 минуты поступило сообщение о пожаре в птицеводческом корпусе птицефабрики «Владзернопродукт» в деревне Васильевка Собинского района.На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление внутри склада. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки очага и тушения пожара. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 400 кв. м.В результате пожара пострадало оборудование, транспортировочная лента, стеллажи. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 34 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.