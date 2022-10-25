Октябрьским районным судом Владимира несовершеннолетний признан виновным в заведомо ложном...

Октябрьским районным судом Владимира несовершеннолетний признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.Он весной этого года, действуя из хулиганских побуждений, с целью нарушения общественного порядка, дестабилизации обстановки, используя свой мобильный телефон, зашел с использованием сети «Интернет» на свой аккаунт социальной сети «ВКонтакте». Где в одном из сообществ разместил свой комментарий с заведомо ложной информацией о готовящемся им взрыве на территории памятника культуры «Золотые ворота».В ходе судебного заседания несовершеннолетний вину признал. Суд назначил виновному лицу наказание в виде штрафа, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.При назначении наказания судом учтены положительные сведения о личности виновного, его несовершеннолетний возраст, наличие заболеваний, добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/