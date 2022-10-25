Алла Пугачева и Максим Галкин* рискуют лишиться замка в деревне Грязь.

Алла Пугачева и Максим Галкин* рискуют лишиться замка в деревне Грязь.Наглость – второе счастье, говорится в русской народной поговорке... И способ для заработка, возможно, полагает некогда популярный юморист Максим Галкин*, который нынче все больше косит под политолога, гастролируя по миру с политическими заявлениями. А дома любимого мужа сидит и ждет Народная артистка СССР Алла Пугачева. После бегства из России карьера у звездной семейки складывается не лучшим образом.Если пародист изначально выбрал путь критики своей страны, то Примадонна отечественной эстрады долгое время хранила молчание. Певица закатили истерику лишь после того, как Минюст РФ внес ее мужа в реестр иностранных агентов. Как говорится, у всех свои приоритеты.Так или иначе, заездную чету хотят наказать в России. Все известно, что Максим Галкин* Пугачева владели роскошным замком в подмосковной деревне Грязь. Сейчас особняк выставлен на продажу. Стартовая цена – один миллиард рублей.Однако депутат Роман Худяков предлагает в качестве наказания лишить певицу и пародиста их имущества. По его словам, на территории замка в деревне Грязь можно открыть какой-нибудь социальный объект."Но я никогда не предлагал замок снести, к тому же указывал на то, что для передачи замка под нужды социального учреждения (самое разумное), нужны не только юридические обоснования, но и подготовка, чтобы замок проверили, хотя бы, на предмет противопожарной безопасности", – заявил депутат.Меж тем, даже если дорогую недвижимость удастся продать, то Максим Галкин* как собственник все равно ответит рублем. Адвокат Александр Бенхин подчеркнул в интервью порталу BLITZ+, что юмористу придется платить – 30% от суммы сделки, – если он уже стал нерезидентом в России.В то же время не исключено, что Алла Пугачева с супругом не станут продавать своей замок. По данным , комик и певица хотят использовать особняк в качестве дачи, чтобы время от временя приезжать туда. По крайней мере, дочь Примадонны Кристина Орбакайте уже набирает новый персонал для дома.*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.