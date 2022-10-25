Схватила и была такова. Жительница Владимира поделилась кадрами кормления лисы с рук. – Ну на....

Схватила и была такова. Жительница Владимира поделилась кадрами кормления лисы с рук.– Ну на. Хе-хе-хе. Целую сосиску утащила!И это уже была вторая по счету сосиска. Первую женщина положила на асфальт- лиса некоторое время присматривалась, взяла угощение и убежала. А через минуту вернулась. Радость автора видео правда разделили не все. В комментариях пишут, что поступок, конечно, добрый, но и осторожность не повредит. Дикие лисы- часто становятся переносчиками бешенства. Одна из женщин рассказала, как ее подобный порыв доброты закончился нападением животного.