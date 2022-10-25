Одно событие буквально остановило мирную жизнь Яны Рудковской.

Одно событие буквально остановило мирную жизнь Яны Рудковской.Звездный продюсерЯна Рудковская начала свое утро с гневного поста в социальной сети. 47-летняяженщина оказалась вне себя от горя — в мире произошло серьезное событие. "Недоброеутро!" — заявила блондинка.Оказалось, что практическиво всех регионах мира зафиксирован сбой работы мессенджера What’s app. В прошлый раз, в 2021 году, подобные проблемы привели кмассовому оттоку пользователей в другое приложение — Telegram. Тогда ситуацию с What’s app решили за 8 часов.Из-за проблем сприложением, Яна Рудковская оказалась, фигурально выражаясь, связана по рукам иногам. Она не может связаться с коллегами и решить рабочие вопросы."Жизнь, общение и, самоеглавное, работа — без What’s app уже фактически невозможна",— жалуется Яна Рудковская.Супруга Евгения Плющенко,конечно, не единственная, кому сегодня придется нелегко. От стабильной работымессенджера зависят многие профессии и компании. Возможно, сегодня многиежители России и других стран вновь задумаются о смене приложения для общения извонков. А Яне Рудковской можно пожелать терпения, чтобы такие непростыерабочие будни случались реже.