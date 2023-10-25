Лариса Гузеева, как известно, женщина с твердым характером и прямотой. Вот и выложила она все, как есть.

Лариса Гузеева, как известно, женщина с твердым характером и прямотой. Вот и выложила она все, как есть.Заслуженная артистка России Лариса Гузеева призналась честно: состояние не самое привычное. Постоянные слезы, обиды на весь мир, что-то кажется-мерещится, беспокоит неприятие своего отражения в зеркале. Неужели так все и будет? – задала актриса вслух риторический вопрос? И тут же сама ответила: нет. Да, бывает, что "течет крыша", когда ты в положении, призналась Гузеева. Но это же не повод грустить. Ведущая "Давай поженимся" со всей искренностью, кажется, пыталась успокоить героиню программы, которая в предродовом состоянии пришла на ТВ шоу испытать судьбу и найти себе мужчину.По признанию заслуженной артистки на ее памяти много историй, связанных со странностями у беременных. Так, например, однажды друг Гузеевой поделился с ней воспоминанием, как по коридору роддома шла беременная женщина, обутая в судна, которые используются совсем не в качестве обуви.Да и сама Лариса Гузеева вспомнила в очередном выпуске "Давай поженимся" о том, как была в положении, когда снималась в кино. "Кран подтекает со страшной силой. Ужас-ужас", – так Гузеева заявила о беременности совершенно откровенно.Вместе со звездной свахой Розой Сябитовой Лариса Гузеева дала много дельных советов для будущей мамы. Ведущие изо всех сил старались поддержать девушку, которая накануне родов разошлась со своим мужем.Ранее "Дни.Ру" о том, как Лариса Гузеева отрезала от себя родного человека.