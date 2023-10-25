Фестиваль «Русский Харбин 2023» начался в Китае сегодня, 25 октября. Он продлится неделю. Фестиваль «Русский Харбин» проходит с 2005 года. Основная цель праздника – показать и сохранить

Фестиваль «Русский Харбин 2023» начался в Китае сегодня, 25 октября. Он продлится неделю. Фестиваль «Русский Харбин» проходит с 2005 года. Основная цель праздника – показать и сохранить русско-китайское культурное наследие этого города. Вместе с коллективами из Хабаровска и Биробиджана юные владимирские артисты будут представлять русскую культуру в Китае. Как сообщили в правительстве области, на фестивале