В ближайшее воскресенье, 29 октября, в туристической столице Владимирской области состоится матчевая встреча наших боксёров и спортсменов из США.

В ближайшее воскресенье, 29 октября, в туристической столице Владимирской области состоится матчевая встреча наших боксёров и спортсменов из США. Об этом рассказала Федерации бокса России.Поединки приурочены к 1000-летию Суздаля. Отмечается, что в программе мероприятия состоятся два боя по правилам профессионального бокса. Наш соотечественник Вахид Аббасов выступит против американца Брайана Себалло, а россиянин Павел Силягин встретится с боксёром из США Джианом Гарридо.«Гостем турнира станет экс-претендент на пояс WBC в тяжёлом весе Кевин Джонсон, который занимается получением российского гражданства», – говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса.