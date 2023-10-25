Что принесёт гребень скандинавского антициклона во Владимирскую область? Научный руководитель...

Что принесёт гребень скандинавского антициклона во Владимирскую область?Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что Центральную Россию ждет первый «настоящий снег».Завтра (26 октября) к вечеру: «Начнутся небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а в пятницу днем они станут уже заметными. Заметными они будут в субботу и воскресенье, это приведет к тому, что в выходные сформируется временный снежный покров. Конечно, это не тот снег, который позволит играть в снежки и кататься на санках, но всё-таки это уже настоящий снег...» - рассказал Роман Вильфан «Тасс».Жителей Владимира (и области) 26 октября днём ожидает 0°C (ощущаться будет, как -6°C), а ночью температура опустится до -2°C.Ветер — восточный, до 4-5 метров в секунду.Ожидается преимущественно облачная погода, вероятность осадков днём — 20 процентов.Атмосферное давление к вечеру начнёт падать: с 754 до 748 мм ртутного столба.Магнитное поле — спокойное, но прогнозируется мощный шторм 27 октября.Народный прогноз погоды на 26 октября:«Белый иней – к дождю»;«Снова пошли грибы – не ждите раннего снега»;«Облака быстро плывут по небу с южной стороны – ожидайте ливни и усиление ветра в ближайшие часы»;«Днем и ночью температура воздуха почти не меняется – к затяжной пасмурной погоде»;«Петух запел раньше девяти часов вечера – к осадкам».Фото: pxfuel.com