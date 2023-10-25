Смотрите в дайджесте:– Владимирского перевозчика наказали за отсутствие камер в автобусах– Четыре лося попали в фотоловушку владимирского фотографа– Артисты владимирской драмы
<a href="https://33live.ru/novosti/25-10-2023-dajdzhest-obshhestvo-25102023.html" target="_blank">Дайджест (общество) 25.10.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Владимирского перевозчика наказали за отсутствие камер в автобусах– Четыре лося попали в фотоловушку владимирского фотографа– Артисты владимирской драмы
[url=https://33live.ru/novosti/25-10-2023-dajdzhest-obshhestvo-25102023.html]Дайджест (общество) 25.10.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Владимирского перевозчика наказали за отсутствие камер в автобусах– Четыре лося попали в фотоловушку владимирского фотографа– Артисты владимирской драмы