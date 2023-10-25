Смотрите в дайджесте:– Владимирского перевозчика наказали за отсутствие камер в автобусах– Четыре лося попали в фотоловушку владимирского фотографа– Артисты владимирской драмы

Смотрите в дайджесте:– Владимирского перевозчика наказали за отсутствие камер в автобусах– Четыре лося попали в фотоловушку владимирского фотографа– Артисты владимирской драмы привезли 4 награды после выступления на театральном фестивале в Орле