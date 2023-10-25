Двадцать владимирцев отправятся в зону специальной военной операции. Они заключили контракты с...

Двадцать владимирцев отправятся в зону специальной военной операции.Они заключили контракты с Министерством обороны и готовы выполнять боевые задачи.Торжественная отправка бойцов в учебные подразделения состоялась в "Доме культуры молодежи". В ней приняли участие представители Законодательного Собрания региона, администрации города и общественники. Владимирские школьники по традиции выступили с творческим номером. Благославил войнов священник Свято-Казанского храма отец Алексей. У контрактника Романа Шиндарёва - настрой позитивный. Признается, хочет быть полезным в непростые для страны времена, а также мечтает стать примером для своего сына.Роман Шиндарев:- Есть ли у вас уверенность в том,Что мы победим?- Да,конечно. Мы не можем проиграть. Нам нельзя.Помочь внести свой вклад в победу и поступить на службу по контракту можно, обратившись в пункты отбора во Владимире на Стрелецкой 55а и Первой Пионерской 92. Или в военный комиссариат по месту жительства.