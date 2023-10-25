Двадцать владимирцев отправятся в зону специальной военной операции.
Они заключили контракты с...
Двадцать владимирцев отправятся в зону специальной военной операции.
Они заключили контракты с Министерством обороны и готовы выполнять боевые задачи.
Торжественная отправка бойцов в учебные подразделения состоялась в "Доме культуры молодежи". В ней приняли участие представители Законодательного Собрания региона, администрации города и общественники. Владимирские школьники по традиции выступили с творческим номером. Благославил войнов священник Свято-Казанского храма отец Алексей. У контрактника Романа Шиндарёва - настрой позитивный. Признается, хочет быть полезным в непростые для страны времена, а также мечтает стать примером для своего сына.
Роман Шиндарев:
- Есть ли у вас уверенность в том,Что мы победим?
- Да,конечно. Мы не можем проиграть. Нам нельзя.
Помочь внести свой вклад в победу и поступить на службу по контракту можно, обратившись в пункты отбора во Владимире на Стрелецкой 55а и Первой Пионерской 92. Или в военный комиссариат по месту жительства.