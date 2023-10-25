Современным людям ежедневно что-то угрожает. Поэтому неудивительно, что сейчас одна из самых значимых проблем человека – чувство сильного беспокойства.

Современным людям ежедневно что-то угрожает. Поэтому неудивительно, что сейчас одна из самых значимых проблем человека – чувство сильного беспокойства.В жизни бывают непривычные обстоятельства, от которых не спрятаться и не скрыться. Например, оплата коммуналки, повестка из военкомата или увольнение с работы. Но есть кое-что, действительно доставляющее неудобства, причем вне зависимости от событий. Это тревожные расстройства.Как пишет телеканал , общее количество людей в мире, подверженных проблеме, превысило 300 миллионов. Обычно человек при таком состоянии не может контролировать беспокойство и зачастую даже не знает, из-за чего возникает страх. Среди признаков — трудности с концентрацией внимания, хроническая усталость, головокружение и мышечное напряжение.При наличии симптомов рекомендовано скорее обратиться за помощью к специалистам, чтобы изменить жизнь к лучшему. Тревожные расстройства — это эпидемия XXI века.