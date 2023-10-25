Феруза Бакеева научила владимирцев готовить настоящий узбекский плов. Сюжет для тех, кому в эти...

Феруза Бакеева научила владимирцев готовить настоящий узбекский плов.Сюжет для тех, кому в эти серые, дождливые будни не хватает солнца. Отправляемся в путешествие в Узбекистан. Будем готовить плов с Верой Куликовой и ее героиней Ферузой Бакеевой.- Добавим пряность, чеснок и нас получится такая подготовка до риса, которая называется зирвак.На кухне Ферузы Бакеевой сегодня также жарко, как и на ее родине- Узбекистане. Но "фея варенья" готовит сегодня не десерт, а коронное блюдо восточных хозяек- "душевный" плов.Феруза Бакеева, жительница г.Владимира:- Родом я из Узбекистана с Хорезмской области из города Ургенч и не была на родине 39 лет!Долгожданное свидание с родиной Феруза смогла осуществить только этой осенью. Побывала в гостях у родственников в Самарканде. И, конечно, семья встречала гостью узбекским пловом.- Готовился на 4 видах масла- тыквенном, миндальном, кунжутном и абрикосовом. Плов по-харезовски, есть по-биргански. Разнообразие по регионам.Вот и сегодня Феруза будет готовить смешанный плов, с изюминкой. Возьмем не только масло подсолнечное, но , внимание, кунжутное! На столе уже необходимые продукты- лук, морковь , чеснок, мясо- у нас говядина, но можно любое, например, курдючный жир- бараний дух, как говорят в Узбекистане. На плите казан, доставшийся от мамы. Наливаем масло - примерно стакан на килограмм риса. Бросаем крупно нарезанный лук, большие куски мяса. Обжариваем до полуготовности и только потом солим. Теперь в дело идет нашинкованная морковь. А теперь- так называемый "зервак". Заливаем...- Нашу морковь кипящей водой. Солим и приправляем. Добавляем чеснок. Вот так мы его утапливаем туда.Красный перец, зира , и любимые приправы для плова , что придают блюду неповторимый вкус. И вот так оставляем блюдо под закрытой крышкой на полчаса. Плов спешки не любит. А любит большую компанию и задушевные беседы. Самое время вспомнить о путешествии в один из древнейших городов мира.Феруза Бакеева, жительница г.Владимира:- В Самарканде я была на Регистане так называемая площадь, на которой всегда собирался народ. Я была в мавзолее Гур-эмира всемирно известного Тамерлана, который возродил, поднял Узбекистан. И от него пошло начинание такой страны древней. Была в его усыпальнице. Шикарная по своей архитектуре, оформлению. Это вот мозаика, майолика. Все голубое, синее, зелёное. И очень красиво! Я ,конечно, ходила по всем этим памятникам и только восхищалась и говорила: Как же красиво!При том что солнце светит, голубое небо, Это прямо так играет выигрышно.В первый день в Самарканде попала на световое шоу- рассказывает Феруза. Впечатление незабываемое!Феруза Бакеева, жительница г.Владимира:- Проецируется на эти три медресе, которые на площади Регистан. Начало положил медресе это Улугбек- внук Тамерлана. И там идет история самого Узбекистана, а вообще начинается с Шелкового пути.Ну а самом сердце любого восточного города, конечно, колоритные базары. В Самарканде - это Сиабский рынок, в Ташкенте это рынок Чурсу. Покоряют не только обилием фруктов, специй и сладостей, но и разнообразием тканей и национальной одежды. Чапан- традиционный стеганный халат. Главный элемент национального мужского костюма - "почетное платье"в переводе с арабского. Носят чапан и женщины, как защиту от холода. В отличии от мужского, он не является парадным костюмом.Феруза Бакеева, жительница г.Владимира:- Тоже цель моей поездки была приобретение вот этого ватного чапана, потому что тонкий кафтан у нас недолго поносишь по нашей погоде! А это ватный ручной работы!Покорил и Ташкент- своим роскошеством, чистотой, цветами, радушием. Ферузе, как инженеру-строителю, конечно, было интересно посмотреть древнюю архитектуру столицы. История города началась во 2 веке до нашей эры.Феруза Бакеева, жительница г.Владимира:- Он расстраивается. Вот на глазах видно, что возводятся здания сносятся какие-то старые постройки, которые уже себя из жили, без коммуникаций и видно, что в архитектуру они стараются внести и современный стиль архитектуры и также восточный.И как прежде, Ташкент-город хлебный и гостеприимный. Неслучайно он стал родным во время Великой Отечественной войны тысячам россиянам. Многие узбекские семьи, сами многодетные, брали на воспитание сирот. Ташкент и сегодня город добродушных, сердечных людей и незабываемого плова. А его секрет не только в масле и приправах, но и рисе.- Рис я привезла с Узбекистана. Специально как угадала, что у меня будут дорогие гости. Сорт риса называется Лазер. Произрастает он в Хорезмской области.Добавляем промытый рис в казан с почти уже готовым мясом . Выпариваем на большом огне лишнюю влагу и оставляем плов на медленном огне. Минут на 20. В Узбекистане к плову всегда подают помидоры с маринованным луком , а еще зеленую редьку с солью, перцем и маслом. Готовый плов выкладываем на роскошную тарелку. Мясо режем на тонкие волокна- будет таять во рту.- Не зря Авиценна даже прописывал плов больным...Нарезанное мясо кладем поверх блюда, в центр. И ее немного граната. И вот он, финал . Такой плов ешь хоть по-узбекски руками, хоть ложкой по-русски. Вкус невероятный. Плов , пожалуй, главная причина хоть однажды побывать в одной из самых ярких стран Востока- Узбекистане.Вера Куликова, Александр Чунаев . Вести-Владимир.