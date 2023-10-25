Глава Владимира Дмитрий Наумов рассказал, какие перемены ждут областной центр в ближайшем...

Глава Владимира Дмитрий Наумов рассказал, какие перемены ждут областной центр в ближайшем будущем.Владимир готовится к зиме. Первоочередные задачи- привлечение кадров, подготовка снегоуборочной техники, выстраивание работы с ресурсоснабжающими организациями. Об этом сегодня заявил глава города Дмитрий Наумов на встрече с журналистами. О ключевых вопросах развития областного центра - Александр Сыпченко.Доступность спортивных объектов, проблема частных перевозчиков и работа коммунальных служб - вот лишь малая часть вопросов, которые волнуют жителей областного центра. Для решения этих и других вопросов необходим системный подход и должное финансирование- заявляет Дмитрий Наумов. Только на ремонт городских дорог из областной казны будет дополнительно направлено более 160 миллионов рублей. Перечень приоритетных объектов уже определен, но может быть скорректирован.Дмитрий Наумов, глава города Владимира:- Прежде всего социально-ориентированность дорог, наличие социальных учреждений на данной дороге, автобусных маршрутов, троллейбусных маршрутов, наличие транспорта, людей пользующихся этими дорогами. Постепенно коэффициент будет понижаться и включаться в перечень выполнения работ.Что касается общественного транспорта, то его основная проблема- нарушения условий контрактов со стороны частных перевозчиков. Работой некоторых уже заинтересовалась прокуратура. Недобросовестные подрядчики также нанесли немалый вред городу, говорит Дмитрий Наумов. Впрочем есть объекты, которым это пока не грозит. Реконструкция хоккейной коробки на улице Белоконской может начаться уже в самое ближайшее время.Дмитрий Наумов, глава города Владимира:- Было принято решение о разработке проектно-сметной документации о реконструкции данного объекта, ориентировочная цена в пределах 100 миллиона рублей была, на сегодня данный объект еще находится в экспертизе.Также перед городом поставлена задача, построить ФОК на 3000 человек. Правда в каком месте он должен появиться- вопрос пока открытый. Сейчас первоочередная задача достойно встретить зиму. Работе с кадрами в этом году было уделено особое внимание. Не смотря на то, что в коммунальных службах остались вакансии, достаточным количеством водителей и дворников город располагает.Дмитрий Наумов, глава города Владимира:- На сегодня у нас есть еще вакансии, мы готовы рассмотреть вопрос принятия, сейчас этим занимается и управление ЖКХ и ЦУГД и все соответствующие службы, но на сегодняшний день народ имеется.Также ведётся работа по повышению эффективности управляющих компаний, которых в городе более 50. Неразберихи- кто за что отвечает и кто что убирает зимой быть не должно, подчеркивает Дмитрий Наумов. Если же частникам потребуется помощь муниципальной техники, то город всегда готов прийти на помощь. Не обошел вниманием глава Владимира и проблемы экологии. Программа "Комфортная городская среда" предусматривает масштабное озеленение и чистку прудов. Вопросы строительства второго моста через Клязьму и школы в Юрьевце - пока прорабатываются, но эти объекты городу нужны как воздух, а значит обязательно появятся.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир