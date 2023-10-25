Ольга Орлова не нарадуется своей прекрасной дочурке. В своем аккаунте певица показала, как малышка впервые танцует.

Ольга Орлова не нарадуется своей прекрасной дочурке. В своем аккаунте певица показала, как малышка впервые танцует.В феврале этого года экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова стала мамой во второй раз. В 45 лет она родила дочку Аню. Старший сын звезды уже давно вырос и, похоже, она с огромным удовольствием переживает заново все прелести материнства. Орлова не скрывает свою кроху от публики и активно делится ее достижениями в своем аккаунте в соцсети.Так на днях Ольга Орлова выставила в своем телеграм-канале, где ее Аня впервые начала танцевать. Малышка в розовом боди стоит спиной к камере и смотрит мультфильмы по ТВ, в то время как ее ножки активно пускаются в пляс. С экрана звучит заводная песенка, и Аня очень внимательно следит за происходящими там событиями.Девочка держится за край кровати и весело приседает вместе с музыкой. Посему можно сделать вывод: задатки талантливой мамы налицо. Ольга Орлова молодец!Милота милотой, но и о хлебе насущном не стоит забывать. Чтобы ребенок всегда имел финансовую подушку, деньги нужно инвестировать, чтобы защититься от инфляции. Об этом напоминает Речь идет о пассивном доходе, который так важен, когда у вас маленький ребенок. Это и инвестиции в акции компаний, и сдача недвижимости в аренду, и прямые вложения в бизнес. Наверняка Ольга Орлова уже наметила планы.