Артист долгое время пытался продать свой особняк в Подмосковье. Однако сейчас Александр Ревва резко поменял планы.

Артист долгое время пытался продать свой особняк в Подмосковье. Однако сейчас Александр Ревва резко поменял планы.Звезда "Камеди клаба" давно предпринимала попытки переехать в другую страну. Мечты о переезде за границу стали реальнее после того, как в феврале прошлого года произошли всем известные события. Александр Ревва не делал резких заявлений и не осуждал внешнюю политику нашей страны, однако из поля зрения он все-таки исчез.Запланированный тур по РФ был отменен, среди выступлений можно вспомнить только несколько корпоративов — их было не слишком много, хотя за каждый Александр Ревва получал по пять миллионов рублей. Что самое интересное, артист на фоне неоднозначных политических событий даже перестал общаться с родным отцом, жителем Донецка, яро выступающим на стороне России.Звезда "Бабушки легкого поведения" изначально решил сделать ставку на более теплую и спокойную страну: Александр Ревва очень хотел перезапустить свою карьеру в Испании. Однако яркий российский артист, видимо, оказался неинтересен публике Евросоюза, и вот он уже вернулся.Примечательно, что Ревва едва не продал свой шикарный особняк под Москвой: участок продавался за 250 миллионов, причем продавался по особым параметрам: актер не хотел афишировать свой переезд и предлагал дом "только своим". Теперь же, когда планы переезда за границу накрылись медным тазом, судьба роскошного дома решена: Александр Ревва отменил продажу и уже даже успел выступить на концерте памяти Юрия Шатунова.