Многие пенсионеры Владимирской области начнут получать фиксированную часть пенсии в двойном...

Многие пенсионеры Владимирской области начнут получать фиксированную часть пенсии в двойном размере.В первую очередь те, которым исполнилось 80 лет, сообщает https://ria.ruНа 1 ноября 2023 года их удвоенная сумма фиксированной части пенсии составит 15134,66 рубля.Обладатели “северного стажа” тоже получат весомую прибавку за счет повышения фиксированной части на 30-50 процентов, в зависимости от территории.Фото: https://www.pxfuel.com