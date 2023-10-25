Молодёжный клуб Спасатель во Владимире открыл свои двери для всех. Сегодня двери для всех...

Молодёжный клуб "Спасатель" во Владимире открыл свои двери для всех.Сегодня двери для всех желающих откроет молодёжный клуб "Спасатель" - крупнейшая добровольческая организация с более чем 20-летней историей.За это время, рассказывает пресс-служба горадминистрации, первоначальную подготовку в нем прошли более тысячи спасателей, 132 получили федеральный статус, около 30-ти выпускников решили связать свою жизнь с пожарным и спасательным делом, сложились 10 семей. С октября во владимирском отделении ВКС идёт набор. День открытых дверей - сегодня в пять вечера на Мира 96. Там же на базе учебно-методического центра по гражданской обороне проходят и сами занятия - по средАм с 5 до 7 вечера.Алефтина Климова, руководитель регионального молодёжного клуба "Спасатель":- Клубу "Спасатель" 24 года. Основные наши направления деятельности - это подготовка студентов по программе первоначальной подготовки спасателей. В течение года у нас проходят занятия по оказанию первой медицинской помощи, психологической поддержке, работе с аварийно-спасательным инструментом, альпинистская подготовка, противопожарная подготовка. В конце ребята проходят испытания, аттестацию, сдают экзамены и кто со всем успешно справился, кто здоров физически, сдал нормативы, тот получает удостоверение спасателя, книжку спасателя всероссийского образца.Татьяна Щукина, выпускница молодёжного клуба "Спасатель":- Гордимся этими годами, проведёнными в стенах клуба. Многое дал для развития и понимания своего места в жизни и вообще куда двигаться, куда идти. Там же встретились с мужем, познакомились с моим.